البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم الأحد في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية 8 مليارات جنيه

حولت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023، مسارها للمنطقة الحمراء بعد أن فقدت جميع مكاسبها تأثرًا بضغوط بيعية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وتحول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، للهبوط بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 18726 نقطة.

وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.45%، عند مستوى 3812 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.56%، عند 5566 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 1.61 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 59 سهما، وتراجع 90 سهما، فيما استقر 53 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و268 مليار جنيه، مقابل تريليون و276 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 37.96 مليون جنيه، و8.4 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 46.36 مليون جنيه.