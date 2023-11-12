البورصة المصرية تنهي تداولات اليوم على تباين بخسائر سوقية 19 مليار جنيه

انهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأحد 12-11-2023، على تباين، بخسائر سوقية نحو 19 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.65%%، ليغلق عند مستوى 23910 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.58%، عند مستوى 4832 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 0.74%، ليغلق عند 6960 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.25 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 204 سهما، ارتفع منهم 70 سهما، وتراجع 89 سهما، فيما استقر 45 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 613 مليار جنيه، مقابل تريليون و 632 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 48.57 مليون جنيه، و 22.29 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 70.86 مليون جنيه.