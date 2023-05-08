البورصة المصرية تنهي التعاملات على ارتفاع قوي بمكاسب سوقية 29 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 8-5-2023، على صعود قوي بمكاسب سوقية نحو 29 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.37%، ليغلق عند مستوى 17642 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.47% عند مستوى 3056 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.58%، عند 4641 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.12 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 194 سهما، ارتفع منها 115 سهما، فيما تراجع 20 سهما، واستقر 59 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 29 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و142 مليار جنيه ، مقابل تريليون و113 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 8.18 مليون جنيه، و53.87 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 62.06 مليون جنيه.