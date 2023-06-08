البورصة المصرية تنهي آخر جلسات الأسبوع الجاري على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 8 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس 8-6-2023، في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية نحو 8 مليارات جنيه.

وصعد موشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 1%، عند مستوى 17521 نقطة، بعد تمكنه من تعويض كافة خسائره الصباحية..

فيما فقد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، معظم مكاسبه الصباحية، ليغلق مرتفعا نحو 0.12%، عند مستوى 3652 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 1.82% عند 5317 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.37 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 204 أسهم، ارتفع منها 55، وتراجع 84 فيما استقر 85 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و 136 مليار جنيه، مقابل تريليون و 128 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 59.36 مليون جنيه، و 22.12 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 81.49 مليون.