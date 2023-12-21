البورصة المصرية تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بخسائر سوقية 21 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس 21-12-2023، على هبوط جماعي، بخسائر سوقية 21 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.14%، ليغلق عند مستوى 24305 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.38%، مسجلا مستوى 5389 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ0.91%، ليغلق عند 7764 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.6 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة 204 أسهم، ارتفع منها 38 سهما، وتراجع 118 سهما، فيما استقر 48 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 21 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 666 مليار جنيه، مقابل تريليون و 687 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 57.66 مليون جنيه، و 2.26 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 59.93 مليون جنيه.