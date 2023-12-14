البورصة المصرية تنهي آخر جلسات الأسبوع الجاري على تباين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الخميس 14-12-2023، على تباين، بمكاسب سوقية 5 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” جميع مكاسبه الصباحية لينهي التعاملات على تراجع نحو 0.21%، عند مستوى 24722 نقطة.

فيما صعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.62%، مسجلا 5365 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بـ 1.27%، ليغلق عند 7768 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.81 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 206 ، ارتفع منهم 100، وتراجع 55، فيما استقر 51 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 673 مليار جنيه، مقابل تريليون و 668 مليار ا لمستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 65.19 مليون جنيه، و 30.58 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 95.77 مليون.