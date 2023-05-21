البورصة المصرية تنهى تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 21-5-2023، على صعود جماعي، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع موشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.69%، عند مستوى 16860 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، 1.17%، عند مستوى 2996 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.07%، عند 4545 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.2 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهما، ارتفع منها 82 سهما، وتراجع 42 سهما، فيما استقر 72 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ملياري جنيه، ليغلق عند تريليون و 94 مليار جنيه، مقابل تريليون و 92 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 2.98 مليون جنيه، و381.7 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 3.36 مليون جنيه.