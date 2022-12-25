البورصة المصرية تنفي إلغاء عمليات شراء الأسهم وتحويلها لشهادات إيداع دولية

أكدت إدارة البورصة المصرية أن الأخبار التي تم تداولها صباح اليوم حول إيقاف عمليات شراء الأسهم من السوق المصرية وتحويلها لشهادات إيداع دولية المتداولة في بورصة لندن هي أخبار غير دقيقة.

وقالت البورصة في بيان لها: “لم نجر أي تعديلات على آليات التحويل وإصدار شهادات الإيداع الدولية، وتؤكد إدارة البورصة المصرية أن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج اصدار شهادات الإيداع الدولية هو قرار أصيل للجمعيات العمومية غير العادية للشركات المطبقة لهذه الآلية لمساهميها وعددها 11 قامت بتحويل جزء من أسهمها للتداول في بورصات عالمية من خلال شهدات الإيداع الدولية”.

وفي هذا السياق وافق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لكل من شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك وشركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين في وقت سابق من الشهر الجاري على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية ليكون إجمالي عدد الشركات التي لديها شهدات إيداع دولية بعد تجميد أموك وباكين 9 شركات فقط.