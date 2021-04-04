البورصة المصرية تنخفض ورأس المال السوقي يهبط 6.5 مليار جنيه

بلغت قيمة التعاملات على جميع الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية 789.2 مليون جنيه بنهاية جلسة اليوم الأحد 4-4-2021

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع جماعى مستهل تعاملات بداية الأسبوع اليوم، الأحد، وسط اتجاه بيعى للمستثمرين الأجانب، وحجم تعاملات على الأسهم بلغت 789.2 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «EGX30» نهاية جلسة اليوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 بنسبة 1.4%، ليسجل 10417 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02%، لستقر عند مستوى 1993 نقطة.

وانخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بمعدل يصل إلى 1.19%، ليهبط إلى مستوى 2927 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة تصل إلى 6.5 مليار جنيه، ليهبط إلى 646 مليار جنيه.

كما رأس المال السوقي لـ «البورصة المصرية» قد سجل 652.5 مليار جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغت مشتريات المصريين من الأسهم بنهاية جلس اليوم 12.6 مليون جنيه، والعرب 3.6 مليون جنيه.

واتجه المستثمرون الأجانب للبيع خلال تعاملات جلسة اليوم بـ «البورصة المصرية» بقيمة بلغت 16.2 مليون جنيه.

البورصة المصرية تتحرك نحو 10315 نقطة

توقعت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، بأن البورصة المصرية تسير فى طريقها لمعاودة اختبار مستوى الدعم 10315 نقطة الفترة الحالية.

وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن كسر مستوى الدعم لأسفل سوف يُنذر بمزيد من التراجعات باتجاة مستوى 10050 ثم 9750 نقطة .

وتكهنت بأن التمكن من الارتداد لأعلى من مستوى 10470 نقطة، سيعزز احتمالية عودته للصعود باتجاه مستوى 10785 نقطة ثم مستوى 10935 نقطة . مبنى البورصة

وفى سياق متصل، وأوصت “نعيم” بشراء سهم شركة “الأهلي للتنمية والاستثمار” بالقرب من 19.70 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 21.50 ثم مستوى 23.15 جنيه .

كما أوصت بشراء سهم شركة “راية القابضة” بالقرب من 2.70 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 3.25 ثم 3.50 جنيه .

البورصة المصرية تتحول للصعود بدعم عمليات متاجرة وتداول أسهم «تعليم»

يتوقع خبراء البورصة المصرية أن تتحول السوق للصعود الأسبوع الحالى، ليتجه المؤشر الثلاثينى نحو مستويات 10900 نقطة.

وحدد عدد من العوامل للوصول إلى هذا المستوى منها دعم عمليات متاجرة قوية، وسيولة جديدة تستقبلها السوق مع بدء تداول أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، ومجموعة من الأخبار الإيجابية على أسهم السوق.

وبدأ الأحد 28 مارس السماح بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة للاكتتاب بطرح شركة «تعليم» لخدمات الإدارة، التابعة لشركة سى آى كابيتال القابضة لمدة 4 أيام.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت أسبوعها الماضى على تباين للمؤشرات ليتراجع المؤشر الثلاثينى بنسبة 2.8% منهيا تعاملاته عند 10565 نقطة.

وفى المقابل ارتفع مؤشر الأفراد السبعينى بنسبة 9.28% مغلقا عند 2014 نقطة، والمؤشر المئوى الأوسع نطاقا بنسبة 6.25% عند مستوى 2963 نقطة.

وفى المقابل سجل رأس المال السوقى مكاسب هامشية قيمتها 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.13 % مغلقا الأسبوع عند مستوى 655.6 مليار جنيه، مقارنة مع 651.6 مليار جنيه بالأسبوع السابق.