البورصة المصرية تلغي أكثر من 50 عملية منفذة على سهم طاقة عربية اليوم (جراف)

قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء 54 عملية منفذة على سهم شركة طاقة عربية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، والذي يعد أول أيام تداولات السهم فعليا بالسوق، عقب إلغاء جميع التعاملات التي تمت عليه أمس.

وقال مصدر فى البورصة المصرية لـ”المال” إن إدارة البورصة لن تقوم بإلغاء جميع التعاملات على السهم كما حدث أمس، وأن تداولات اليوم ستتم دون التقيد بالحدود السعرية.

وأنهى سهم طاقة عربية تعاملاته اليوم صاعدا 3900%، مغلقا عند مستوى 20 جنيها، من سعر 50 قرشا مع بدء التعاملات.

وبلغ إجمالي التعاملات على السهم اليوم 15.6 مليون جنيه، عبر التعامل على 801 ألف سهم، عبر 843 عملية، وكان أعلى سعر وصلت إليه الورقة المالية 125 جنيها، وأدنى سعر 13 جنيها.

وكانت البورصة المصرية وافقت أمس على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة أمس على أسهم شركة "طاقة عربية" وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ، وفقا لبيان صدر عن البورصة.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.