البورصة المصرية تلحق بالبنوك فى إجازة الأحد والاثنين بمناسبة أعياد القيامة والنسيم

قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار الأحد والاثنين القادميين إجازة رسمية بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافقة 26 أبريل.

وقررت البنك المركزى المصرى وفى وقت سابق اعتبار الأحد والاثنين أجازة رسمية لنفس المناسباب بكافة البنوك العاملة فى البلاد.

كما أصدر د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

البورصة المصرية تغلق جلسة الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها

‮ ‬البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها؛ بدفع مبيعات مصرية وأجنبية وحجم تداولات 579 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.71% عند 10444 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21%، ليسجل 1748 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.56% إلى 2667 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 579 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 74 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 39، وبقي 75 دون تغيير.