البورصة المصرية تقلص مكاسبها في ختام تعاملات جلسة الأحد

قلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسبة المحققة مطلع جلسة، اليوم الأحد، لينهي التعاملات على صعود محدود، بينما أغلقت الأسهم الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الحمراء.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.26% ليصل إلى 11100 نقطة، بينما انخفض مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.47% إلى 2231 نقطة، وتراجع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% إلى 3236 نقطة.

ويرى خبراء سوق المال أن البورصة المصرية ستشهد مزيدًا من الرواج حتى نهاية العام الحالي، وعودة قوية للمستثمرين الأجانب للسوق، عقب التوجه البيعي لأشهر طويلة، بدعم قرار “المركزي” اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وفقًا لقوى العرض والطلب.

وأصدر البنك المركزي الخميس الماضي عدة قرارات، جاء على رأسها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، مما ترتب عليه مكاسب قوية للبورصة، التي أنهت أسبوعها بصعود قياسي للمؤشر الرئيسي” EGX30″ بما يقارب 8% ليغلق على 11027 نقطة، ومكاسب رأسمالية 35 مليار جنيه.

وسجل الأجانب الخميس الماضي صافي مشتريات بنحو 14 مليون جنيه، بنسبة 8.4% من التعاملات، والعرب بقيمة 112.3 مليون بواقع 7.8% بعد استبعاد الصفقات، بينما اتجه المستثمرون المحليون للبيع بصافي 126.2 مليون، بحوالي 83.8% من التداولات.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع الماضي، نحو 10.7 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 69.14% بينما كان نصيب السندات 30.86%.