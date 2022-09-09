البورصة المصرية تقفز 3.3% وتربح 22.7 مليار جنيه خلال أسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.3% ليصل إلى 10265 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5% إلى 2274 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 4.7% إلى 3256 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.3%، ما يعادل 22.7 مليار جنيه، ليغلق عند 702.6 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الاسبوع)، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.32 % عند 10265 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.51%، ليسجل 2274 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.52% مسجلًا 3256 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 72 سهما من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 59 ، وبقي 66 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت المصرية جلسة الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الإثنين على صعود مماثل وحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم. كذلك أغلقت جلسة الأحد على صعود مماثل بجم تداولات 941 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فني بسوق المال أن تشهد ثلاثة قطاعات فى البورصة المصرية أداء إيجابيا مع توصية بالشراء على بعض الأسهم خلال الاسبوع الحارى.