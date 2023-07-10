البورصة المصرية تقرر عدم التقيد بالحدود السعرية على سهم «طاقة عربية» في تعاملات اليوم

قررت البورصة المصرية السماح بالتداول على سهم شركة طاقة عربية بجلسة اليوم الإثنين دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها.

وقالت البورصة في بيان منشور عبر موقعها الإلكتروني، إنه سيتم التداول على السهم اعتباراً من جلسة التداول التالية -الثلاثاء- طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

وكان رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني قد قرر أمس إلغاء جميع العمليات التي تم تنفيذها بالسوق الرئيسية على سهم طاقة عربية التي تمت بجلسة تداول الأحد، وإلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية، وتعديل سعر الفتح لجلسة غد الإثنين ليصبح 0.50 جنيه مصري للسهم.

ووافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ، وفقا لبيان صدر عن البورصة اليوم.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم – أمس الأحد- اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري، ولم يتم إلغاؤها.

وشهد السهم الذي كان بدأ تداوله بالبورصة المصرية اليوم صعودا وصفه خبراء السوق بـ”غير المبرر” نتيجة قفزة نسبتها 83.591%، ليغلق عند مستوى 418.455 جنيه، مقارنة بسعر 0.50 جنيه بداية التداولات، رغم تدني عدد الأسهم التي تم التعامل عليها والتي بلغت 1362 سهما فقط.