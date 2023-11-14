البورصة المصرية تفقد غالبية مكاسبها الصباحية وEGX30 يتراجع دون 24000 نقطة منتصف التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 14-11-2023، بعد أن فقدت غالبية مكاسبها الصباحية.

وتحول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، للهبوط بنحو 0.01%، عند مستوى 23951 نقطة.

وفقد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، غالبية مكاسبة ليسجل ارتفاعا بنحو 0.05%، عند مستوى 4793 نقطة.

كما قلل مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، من ارتفاعاته الصباحية إلي 0.12%، مسجلا مستوى 7029 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 201 سهم، ارتفع 79 سهما، وتراجع 61 سهما، فيما استقر 61 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين الغرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 125.88 مليون جنيه، و 84.59 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 210.48 مليون جنيه.