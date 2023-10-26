البورصة المصرية تفقد جميع مكاسبها وتتحول للهبوط منتصف تعاملات اليوم الخميس

حولت مؤشرات البورصة المصرية، مسارها نحو الهبوط بعد أن فقدت كافة مكاسبها الصباحية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 26-10-2023.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنسبة 0.86%، مسجلا مستوى 22932 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.41%، عند مستوى 4317 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.56%، عند مستوى 6518 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منهم 70 سهمًا، فيما تراجع 75 سهمًا، و استقر 51 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 99.19 مليون جنيه، و 13.25 ملايين جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 112.45 مليون جنيه.