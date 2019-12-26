البورصة المصرية تفصح عن حركة شهادات الإيداع لـ16 شركة مدرجة

أفصحت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقًا)، وليسيسكو مصر لرصيدهما، وتبقى 43.6 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وإيديتا للصناعات الغذائية، وباكين.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 711.9 مليون سهم، ومدينة نصر للإسكان 464.4 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 304.6 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو 276.4 سهم، وعامر جروب 251.4 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.4 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فبتبقى لها 168.4مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، إيديتا، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 115.9 مليون سهم، 78 مليون سهم، 82 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 32.3 مليون سهم، 3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الاسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1% عند مستوى 13884نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 529 نقطة.

وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% عند مستوى 1391 نقطة، بينما صعد egx50 بنسبة 0.42% عند مستوى 1959نقطة، فى حين صعد المؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.66% عند مستوى 16227 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 392 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 42.3 مليون جنيه و 5.1 مليون جنيه و51.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 93.3 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه و57 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 64 سهما من إجمالى 165 سهما متداولا، بينما هبط 46 سهما وبقى 55 سهما دون تغير.

محللون: البورصة تتعرض لضغوط بيعية

وقال أدهم جمال، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن السوق أظهرت تحركات بيعية بشكل واضح بعد الصعود غير الواقعى على مدار 3 جلسات الماضية، بفعل سهم البنك التجارى الدولي، بينما تداولت غالبية الأسهم بالقرب من أدنى مستوياتها.

وأوضح أن المؤشر الرئيسى يختبر منطقة 14700 نقطة مع الحفاظ على مستوى حماية الأرباح عند 14000 نقطة.

فيما قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن المؤشر الرئيسى ما زال يتحرك فى اتجاه صاعد على المدى الطويل، واتجاه عرضى على المدى المتوسط، وهابط على المدى القصير، موضحًا أن هذه النظرة تظل قائمة طالما لم يخترق مستوى 15300 نقطة لأعلى.

وأكد أن المؤشر بالقرب من مناطق تشبع بيعى، وتوقع أن يحافظ على مستوى «13000-12700» نقطة كمنطقة دعم قوى خلال ما تبقى من العام، وخلال الربع الأول من 2020، وحال تحسن معدلات التداول متوقع رؤية المؤشر قرب مستوى 15300 نقطة مرة أخرى على الأقل خلال الربع الأول.

ولفت إلى أن المؤشر السبعينى ما زال يتحرك على المدى الطويل والمتوسط والقصير فى اتجاه هابط، فى ظل استمرار تداوله أسفل 560 نقطة، ولن تتغير هذه النظرة إلى الإيجابيه إلا باختراق هذا المستوى، والثبات أعلاه لجلستين تداول على الأقل.

وأوضح أن المؤشر متوقع أن يقترب من الانتهاء من تلك الموجة الهبوطية العنيفة التى بدأها منذ أوائل 2018، وتكون حركة المؤشر إيجابية أكثر خلال 2020، أو خلال الربع الأول من العام الجديد، وحال قدرة المؤشر على اختراق 560 نقطة لأعلى، يزيد من احتمال استمرار الصعود إلى 600 ثم 650 نقطة خلال العام المقبل.