البورصة المصرية تفصح عن أرصدة 16 شركة من شهادات الإيداع الدولية

أفصحت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيسكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 42.6 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، إيديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 710.9 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 464.4 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 304.6 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو 276.4 سهم ، عامر جروب 251.4 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.4 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فبتبقى لها 168.4مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، نعيم القابضة، دومتى، إيديتا، السويس للأسمنت ، باكين”، نحو 115.9 مليون سهم ،82.6 مليون سهم، 82 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 32.3 مليون سهم، 3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

أداء متأرجح لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

واختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 13837 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 529 نقطة.

وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% عند مستوى 1393 نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 0.32% عند مستوى 1971 نقطة، فى حين هبط المؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.2% عند مستوى 16262 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 871 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 190.8 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 85.2 مليون جنيه و 4.3 مليون جنيه و94.3 مليون جنيه و2.7 مليون جنيه و4.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 44 سهما من إجمالى 175 سهما متداولا، بينما هبط 86 سهما وبقى 45 سهما دون تغير.

محللون ينصحون المتعاملين فى البورصة بالانتقائية

واختتمت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على صعود ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 530 مليون جنيه.

ونصحت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة متعاملي البورصة المصرية بالانتقائية، خلال الفترات الحالية، مع توصية منها بشراء سهم “ابن سينا فارما” بالقرب من 9.40 جنيه.

وقالت نعيم في تقرير بحثي لها صادر الثلاثاء الماضى، إن البورصة تختبر نطاق الدعم 13170 – 13375 نقطة، مشيرةً إلي أن التمكن من تجاوزها سيؤهلهُ لرحلة صاعدة .

وقال خالد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية تمر بأزمة سيولة، في ظل ضغوط يتعرض لها المستثمرون الأفراد الذين يمثلون نسبة كبيرة من السوق.

وقال راشد فى تصريحات للمال مؤخرا، إن أي طروحات جديدة بالبورصة المصرية لا تخلق سيولة في حال قصرها على الطروحات الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يمثل الفرق بين التقييم الحقيقي والسعر بالسوق مشكلة جذرية.