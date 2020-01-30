البورصة المصرية تفصح عن أرصدة 16 شركة من شهادات الإيداع الدولية

أفصحت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيسكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 49.1 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير.

مدينة نصر للإسكان، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 715.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 464.5 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو 280 سهم.

ويتبقى لعامر جروب 248.9 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.4 مليون سهم ، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 168.6مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، ايديتا، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 115.9 مليون سهم، 84.1 مليون سهم، 80.8 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 32.3 مليون سهم، 3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم.

صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الأسبوع

أسهم البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين و قيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.13 % إلى مستوى 13918 نقطة ، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.76 % إلى 1395 نقطة، و egx50 بنسبة 1.59% إلى 1935 نقطة، ومؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.53% إلى 16099 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العربية والأجنبية والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه و21.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.6 مليون جنيه و 8 مليون جنيه و 21.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 106 سهما من إجمالى 178 سهم تداولا، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغير.