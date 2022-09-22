البورصة المصرية تفتتح جلسة الخميس على هبوط ملحوظ بدفع مبيعات أجنبية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع)، على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، حتى أول 45 دقيقة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.72% عند 9884 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.31%، ليسجل 2181 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.41% مسجلًا 3110 نقطة حتى الساعة 10:45

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود مشابه فى إشارة إلى التعافى السريع من الهبوط الحاد بجلسة الأحد .

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لاختراق مستوى 10200 نقطة

البورصة المصرية

وقال خبراء تحليل فنى إن احتمالية تعرض المؤشر للضغوط البيعة مجددا ما زالت قائمة، كلما اقترب من مستوى المقاومة العنيفة 10350 نقطة، مرجحين سعى “EGX70” لاختراق 2200 نقطة، فى إطار الارتداد التصحيحى، ومنها لاستهداف 2300 ثم 2500 نقطة.

ونصح محمد رضوان، محلل فنى للأسواق العالمية شركة “Tradepedia” المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم التى تتحرك ضمن اتجاهات صاعدة واستغلال أى تراجعات للشراء، وكذلك الاحتفاظ بالسيولة حيث إنه من المتوقع ظهور القوى البيعية مجددا مع الارتفاعات.

وقال إن مؤشر “EGX30” لا يزال غير قادر على مواجهة منطقة المقاومة العنيفة حول مستوى 10350 نقطة والتى كلما اقترب منها تظهر حولها القوى البيعية لتضغط على السوق من جديد.