البورصة المصرية تفتتح جلسة الخميس على صعود ملحوظ بدفع مشتريات مصرية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الاسبوع)، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.75% عند 10181 نقاط، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1%، ليسجل 2185 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.93% مسجلًا 3131 نقطة حتى الساعة 10.40

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات 1.32 مليار جنيه على الأسهم،كما أغلقت جلسة الثلاثاء على هبوط مماثل بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لحركة تصحيحية خلال الجلسات القادمة

البورصة المصرية

وتوقع خبراء فى سوق المال أن تواصل البورصة المصرية حركتها التصحيحية للجلسة الثالثة على التوالى، على أن تبدأ فى التماسك والارتداد صعودا ابتداءً من تعاملات الخميس، مرجحين تحرك المؤشر فى نطاق 10050 إلى 10280 نقطة.

وقالت عصمت ياسين، رئيس قسم تداولات الأفراد بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق تمر بحركة تصحيحية طبيعية وصحية عقب المكاسب التى حققتها بجلسة بداية الأسبوع، لافتة إلى أن الأمور مازالت إيجابية طالما استمر المؤشر الثلاثينى أعلى 10100 نقطة.

ولفتت إلى أن الحراك الذي يشهده الاقتصاد من تغيير لبعض أصحاب المراكز القيادية، واتفاق الحكومة على قرض صندوق النقد انعكس على حركة السوق، وخلق قوى شرائية قابلتها أخرى بيعية أسفرت عن التصحيح الحالي.

وأشارت إلى أن استقرار السوق أعلى مستويات 10100 بجلسة أمس يمهد للتحول صعودا فى تعاملات الخميس، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن التراجع أدنى 10100 نقطة سيدفع الحركة التصحيحية للاستمرار حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت أن قطاعى «الإسكان» و«البنوك» يشهدان حركة إيجابية حاليا.

من جانبها، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تواجه حركة تصحيحية وعملية جنى أرباح ينتظر أن تستمر حتى جلسة اليوم الأربعاء، ليتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10050 إلى 10280 نقطة.

ورأت أن السوق تشهد حركة إيجابية انتقائية على أسهم المضاربات فى المؤشر السبعيني، فضلا عن أسهم قطاعى «الإسكان»، و«الملابس الجاهزة».

وتوقعت تحول السوق إلى الصعود بجلسة الخميس، مع استمرار الحركة الانتقائية الإيجابية لأسهم وقطاعات معينة، لافتة إلى أن النظرة بشكل عام إيجابية بدعم عروض الاستحواذ الأخيرة على أكثر من شركة مقيدة.