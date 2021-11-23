بورصة وشركات

البورصة المصرية تفتتح جلسة الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها

صعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.38%
رجب عزالدين 10:52 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 10:52 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.38% عند مستوى 11401 نقطة حتى الساعة 10:30

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.6% ليسجل 1997 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.63 % إلى 2955 نقطة.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على صعود طفيف تزامنا مع خفض تكاليف التداول 20%

وقال خبراء تحليل فنى إن القوى البيعية فى البورصة أصبحت ضعيفة للغاية وهو ما بات واضحا فى تعاملات جلسة الأمس، التى شهدت اقتناصا لبعض الفرص خاصة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة التى تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الخبراء أن اختفاء بعض القوى البيعية عن أسهم المضاربات لن تعد إشارة واضحة نحو الارتدادة الصاعدة وانتهاء موجة التصحيح، إلا بتجاوز مناطق 2000 – 2230 نقطة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الخميس.. وأسهم النفط والتعدين تتراجع

كما لفتوا إلى أن المؤشر الرئيسى نجح فى التماسك خلال جلسة اليوم بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب فى الأسهم القيادية وفى مقدمتها البنك التجارى الدولى والشرقية للدخان.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب واسترداد مؤشر EGX70 لعافيته بنسبة 2.1%.

خبراء: البورصة المصرية شهدت توقف الضغوط البيعية بجلسة الأمس

البورصة المصرية
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “بلوم مصر” للاستثمارات المالية، إن مشتريات الأجانب كانت ملحوظة فى الأسهم القيادية فى أسهم التجارى الدولى والشرقية للدخان وغيرها من الأسهم القيادية.

وأضاف أن موافقة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيزات التى أطلقتها الحكومة لدعم البورصة، إلى جانب موافقة الرقابة المالية على صفقة “سوديك” وفر نوعًا من الارتياح فى السوق.

وأوضح أن وصول المؤشر إلى 11300 نقطة كان أمرًا مهما فى سبيل تماسك السوق مما يؤهلها لاختبار منطقة 11600 نقطة، مشيرا إلى الوصول إلى المنطقة الأخيرة قد لا يتحقق قبل نهاية 2022.

وأكد أن المؤشر السبعينى نجح فى اختراق 1985 نقطة وأصبحت أول مواجهة حاليا عند 2000 نقطة، لافتًا إلى أن تلك المنطقة بحاجة إلى جلستين على الأقل لتأكيدها وتعديل الاتجاه من هابط إلى عرضى.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة “إيليت” للاستشارات المالية، إن البورصة شهدت ضعفًا واضحًا فى تعاملات القوى البيعية إلى جانب مناقشات مجلس الشيوخ لحوافز دعم البورصة التى أقرتها الحكومة.

وأوضح أن السوق ترتكز فى الوقت الحالى على منطقة 11200 نقطة، والممنوع الدخول بها من خلال الشراء بالهامش.

ورجح أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة “عكاظ” لتداول الأوراق المالية، أن تستمر تلك التحركات العرضية على الأسهم القيادية والمؤشر الرئيسى لحين العودة أعلى 11400 نقطة والقدرة على اختراق 11680 نقطة.

وقال إن غالبية الأسهم تتداول حاليا قرب القيعان الرئيسية لها، لذا ينصح بالتجميع بكميات جزئية فى هذه الأسهم وتأكيد الشراء بعودة المؤشر الرئيسى أعلى 11400 وعودة مؤشر” EGX70 ” أعلى 2400 نقطة.البورصة المصرية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

«جوميا مصر» توقع اتفاقيات تعاون مع «فاليو» لإتاحة قنوات جديدة للدفع الإلكتروني

مصطفى طلعت 10:32 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

«تعليم» تستبعد مراجعة تكاليف خطتها الاستثمارية أو تأثر إيراداتها بالموجة التضخمية

المال - خاص 9:52 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

هل يجذب سعر 20 جنيها للسهم مساهمى «سوديك» لعرض «الدار» الإماراتية؟

منى عبدالباري 9:48 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

«منصة مصر للتعليم» تتوسع فى غرب القاهرة وتفتتح «حياة ويست» فى 2022 بالشيخ زايد

مصطفى طلعت 9:37 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

«السويدى كابيتال» تدرس تأسيس كيان للتمويل الاستهلاكى بالشراكة مع مستثمر استراتيجى

أسماء السيد 9:32 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين على تباين بعد تعيين جيروم باول

أيمن عزام 8:30 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21