البورصة المصرية تفتتح جلسة الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.38% عند مستوى 11401 نقطة حتى الساعة 10:30

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.6% ليسجل 1997 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.63 % إلى 2955 نقطة.

وقال خبراء تحليل فنى إن القوى البيعية فى البورصة أصبحت ضعيفة للغاية وهو ما بات واضحا فى تعاملات جلسة الأمس، التى شهدت اقتناصا لبعض الفرص خاصة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة التى تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الخبراء أن اختفاء بعض القوى البيعية عن أسهم المضاربات لن تعد إشارة واضحة نحو الارتدادة الصاعدة وانتهاء موجة التصحيح، إلا بتجاوز مناطق 2000 – 2230 نقطة.

كما لفتوا إلى أن المؤشر الرئيسى نجح فى التماسك خلال جلسة اليوم بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب فى الأسهم القيادية وفى مقدمتها البنك التجارى الدولى والشرقية للدخان.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب واسترداد مؤشر EGX70 لعافيته بنسبة 2.1%.

خبراء: البورصة المصرية شهدت توقف الضغوط البيعية بجلسة الأمس