البورصة المصرية تفتتح جلسة الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين حتى أول ساعة من التداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.22% عند 17033 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.94%، ليسجل 3090 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.95% عند 4577 نقطة حتى الساعة 11:00

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 329 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى أول ساعة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 73 سهما من إجمالي 172 متداولة، بينما هبط 7 وبقي 92 دون تغيير.