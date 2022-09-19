البورصة المصرية تفتتح جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب ، حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.66 % عند 9698 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.05%، ليسجل 2115 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.15 % مسجلًا 3032 نقطة حتى الساعة 10:40.

وسيطرت موجة هبوط قوية على البورصة المصرية بتعاملات الأحد، لتواكب بذلك التحركات السلبية لنظيراتها بأسواق المال العالمية وفى المنطقة، بسبب التخوف من قيام «الفيدرالى الأمريكى» برفع أسعار الفائدة خلال أيام.

وصف متعاملون ومحللون فنيون تحركات السوق المصرية أمس بـ«العنيفة والمبالغ فيها»، بعدما شهدت ضغوط بيعية من المستثمرين المصريين والعرب، تراجع على إثرها المؤشر الرئيسى إلى أدنى مستوى خلال شهر ونصف تقريباً.

وقالوا إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 سجل أعلى معدل هبوط يومى منذ فبراير الماضى – أى خلال 7 شهور – فقد خلاله بذلك كل المكاسب التى حققها منذ بداية العام الحالى.

خبراء : قلق الفائدة العالمي يربك البورصة المصرية

البورصة المصرية

ويرى خبراء تحليل فني أن مؤشرات السوق تأثرت بحالة التخبط التى شهدتها الأسواق العالمية، نتيجة التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الأربعاء المقبل، والترجيحات القوية برفعها فى مصر، الخميس، لكنهم أكدوا أن السوق والمستثمرين الأجانب لا يزالون يترقبون بشغف مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن تمويل محتمل، إلى جانب حركة سعر الصرف.

يذكر أن مؤشرات الأسهم العالمية والأوروبية هبطت بشكل جماعى الأسبوع الماضى، إذ هوى «ناسداك» بنسبة %5.5 و«داو جونز» %4.1 و«يورو ستوكس» و%2 و«كاك» الفرنسى %2.2 إلى جانب تراجع غالبية الأسهم الآسيوية، كما استهلت نظيرتها العربية تعاملات هذا الأسبوع على خسائر ملحوظة بقيادة السوق السعودية.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «EGX30» فى تعاملات الأحد بنسبة %3.13 ليسجل 9763 نقطة، فيما هوى «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %6.769 إلى 2114 نقطة، وكذلك «EGX100» الأوسع نطاقًا %5.78 ليصل إلى 3036 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة فى البورصة نحو 18 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد، مغلقا عند 676.6 مليار.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة، إن القلق بشأن رفع أسعار الفائدة انتقل إلى المتعاملين فى مصر، خاصة مع التراجعات التى ضربت الأسواق العالمية.

وأكد أن السوق تشهد حالة ترقب بشأن حركة صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيتجه مسؤولو السياسة النقدية إلى خفض تدريجى لسعر العملة المحلية أم ستكون التحركات بشكل مفاجئ لاستيفاء، ما اعتبره شروط صندوق النقد الدولى.

وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف الأجنبى هو البيئة المناسبة التى تعتمد عليها حركة المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية.