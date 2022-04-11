البورصة المصرية تفتتح جلسة الإثنين على هبوط ملحوظ بدفع مبيعات أجنبية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.68% عند 10823 نقطة حتى الساعة 10:50.

بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.18%، ليسجل 1850 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.23% إلى 2810 نقاط.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الأحد، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب وقيم تداولات 597 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فني مواصلة البورصة المصرية للأداء المتذبذب خلال جلسات الأسبوع الحالي، وذلك في إطار التحركات العرضية.

وأشاروا إلى أن مؤشرات البورصة ما زالت محافظة على مناطق تداول أعلى مستويات دعم مهمة، تُمثل 10900 – 11000 نقطة للمؤشر الرئيسي EGX30 ، و1900 نقطة لمؤشر «70 EGX »، مؤكدين أن كسر تلك الدعوم لأسفل سينتج تحركات هابطة حادة وسريعة.

ورهنوا تحول النظرة الفنية لمؤشر EGX30 للإيجابية، باختراق مستوى المقاومة 11700 نقطة، ومستويات 2080 نقطة لمؤشر EGX 70.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لاستكمال الأداء المتذبذب خلال الأسبوع

البورصة المصرية

وأكد ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن مؤشر EGX30 ما زال يتحرك عرضيًا، لافتًا إلى أنه استهل الأسبوع الأول من جلسات شهر رمضان المبارك على ارتفاع أكثر من 323 نقطة، متخطيًا مستوى 11500 نقطة، ثم دخل في تصحيح مرة أخرى.

ونوه بأن صعود المؤشر مستهل الأسبوع الماضي، اقترن بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي نحو 4% ليقترب من 48 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السهم سيستهدف المقاومة المهمة بالقرب من 48- 49.50 جنيه خلال الأسبوع الحالي.

وتوقع “نبيل” استهداف EGX30، مستوى المقاومة 11700 نقطة، خلال الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أنه لن تتحول النظرة الفنية للمؤشر إلى الإيجابية دون اختراقه، والذي سيدفعه لاستهداف مستويات قريبة من 12300 نقطة، مشيرًا إلى أن مستويات الدعم 10900 – 11000 نقطة، تظل قادرة على إيقاف هبوط المؤشر ولو بصفة مؤقتة.

ولفت إلى ظهور بوادر قوة ببعض أسهم القطاع العقارى منها “مصر الجديدة”، و”طلعت مصطفى” و”إعمار مصر”، موضحًا أن قوة تلك الأسهم ربما تتأكد باختراق المقاومات الفرعية لها الأسبوع الحالي.

واستطرد قائلًا: إن قطاع البتروكيماويات مرجح لأن يكون ثاني أفضل قطاع خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بتعرض أسهم القطاع لعمليات تصحيح، خاصة أسهم سيدى كرير، وأموك، وكيما، ما قد يمثل فرصًا استثمارية جيدة على المدى المتوسط.

وعلى صعيد EGX70 ، أشار “نبيل” إلى استمرار حفاظ المؤشر على مستوى الدعم الرئيسي له بالقرب من 1820- 1800 نقطة، فضلًا عن قدرته على التداول حتى الآن أعلى 1900 نقطة قد يدفعه لاستهداف مستوى 2080 نقطة على الأجل المتوسط.