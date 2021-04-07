البورصة المصرية تفتتح جلسة الأربعاء على هبوط ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين وذلك حتى أول نصف ساعة تداول .

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.39% عند مستوى 10233 نقطة حتى الساعة 10.30.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.19% إلى 1833 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37% إلى 2740 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء على أداء متباين بين مؤشراتها، وصعود رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه تقريبا.

وقال خبراء بسوق المال إن مؤشرات البورصة المصرية أظهرت، خلال جلسة الثلاثاء، احتمالات توقف مؤقت للموجة التصحيحية الهابطة التى بلغت ذروتها الاثنين، واستكملتها أمس، بضغط من عمليات «المارجن» والتصحيح الخاصة بأسهم المضاربات.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على هبوط حاد لمؤشراتها بدفع مبيعات الأجانب، وانخفاض رأسمال السوقى بقيمة 10.6 مليار جنيه.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لحركة تصحيحية

البورصة المصرية

وتوقع محمد الأعصر، مدير قسم التحليل الفنى بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية،أن يسجل المؤشر الرئيسى EGX30» ارتدادة مؤقتة خلال جلسات الأسبوع الحالى المتبقية.

وحدد الأعصر، نطاق تحرك EGX30 فى مستويات 10400 – 10500 نقطة، خلال جلسة اليوم –الأربعاء- وجلسة غد الخميس، فيما رجح حدوث تحركات سلبية للمؤشر فى نهاية شهر إبريل ومطلع مايو المقبل، إذ سيصل المؤشر حول مناطق 9000 نقطة.

من جهته، قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس –الثلاثاء- شهدت بداية تحركات من السوق للتماسك مجددًا عقب الهبوط القوى الاثنين، لافتًا إلى أن المؤشر الرئيسى سجل بعض التماسك مدعومًا بتماسك سهم البنك التجارى الدولى.

ورجح غريب، أنه فى حالة تماسك المؤشر أعلى مستوياته الراهنة، فإنه سيستهدف مستويات 10400 نقطة التى تعد أولى نقاط المقاومة ثم مستويات 10550 نقطة.