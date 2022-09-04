البورصة المصرية تفتتح جلسة الأحد على أداء متباين وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد (بداية الأسبوع) على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.12% عند 9948 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.33%، ليسجل 2158 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.21% مسجلًا 3101 نقاط حتى الساعة 10:30

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، بحجم تداولات مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى سوق المال أن تشهد ثلاث قطاعات فى البورصة المصرية أداء إيجابيا مع توصية بالشراء على بعض الأسهم.

خبراء ينصحون المتعاملين فى البورصة المصرية بشراء بعض الأسهم

البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن الأداء الأفضل بالسوق حاليا هو لأسهم الأسمدة، والبتروكيماويات، موصيا المستثمرين بشراء بعض أسهم القطاع.

وقدر عامر عبدالقادر، مستهدفات الشراء لأسهم سيدي كرير عند 7.35 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند 105 جنبه، وسهم أبوقير للأسمدة عند 24.25 جنيه.

واتفقت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، مع عبدالقادر في الرأي لافتة إلى أن أسهم الأسمدة والبتروكيماويات هي الأفضل أداءاً بالسوق المصرية حاليا.

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية إن قطاع العقارات، بقيادة مدينة نصر يتصدر المشهد بقوة بين قطاعات البورصة المصرية حاليا، كما توقع أن يحقق قطاع البنوك أداء إيجابيا عند استقرار سعر الصرف.

وتصدر العقارات والبنوك المؤشرات القطاعات بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي من حيث قيم التداولات، بواقع 1.79 مليار جنيه، بنسبة 26.8%، و935مليون جنيه، بنسبة 14.7% على الترتيب.