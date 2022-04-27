البورصة المصرية تفتتح تعاملات جلسة الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على أداء صاعد لمؤشراتها؛ بدفع مشتريات عربية ومصرية حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.39% عند 10723 نقطة حتى الساعة 10:40

بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.35%، ليسجل 1819 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.28% إلى 2761 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء (بعد أجازة الأحد والاثنين) على أداء متباين لمؤشراتها؛ بدفع مبيعات مصرية وعربية، وحجم تداولات 791 مليون جنيه على الأسهم

وشهدت السوق المصرية، خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ الانخفاض الأخير لقيمة العملة المحلية، مجموعة من صفقات الاستحواذ،

كان على رأسها الإعلان الفورى لصندوق “أبو ظبى السيادى” بضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار فى عدة شركات مقيدة.

وجاء قرار الصندوق مباشرة عقب إعلان البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة، والحدث الذى تلاه حينها بانخفاض حوالى 20% من قيمة العملة المحلية،

وبالفعل بدأ الصندوق الأسبوع الماضي تنفيذ صفقات شراء مكثفة في مجموعة من أبرز الأسهم المصرية بما يعادل 1.8 مليار دولار.

خبراء : انخفاض الجنيه يزيد شهية الاستحواذات فى البورصة المصرية

‮ ‬البورصة المصرية

وأعلنت البورصة المصرية، منذ أيام، تنفيذ عدة صفقات استحواذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك التجارى الدولى- مصر، وأبو قير للأسمدة، وموبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية.

وسبقها الإعلان من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة (Expedition Investment) أخطرتها بنيتها فى تقديم عرض شراء غير ملزم على 90% من أسهم شركة “الصناعات الغذائية العربية- دومتي”، بسعر مبدئي 5 جنيهات للسهم.

وعلى جانب آخر فقد وافقت “بى إنفستمنتس القابضة” مؤخرًا على عرض الشراء الملزم المقدم من شركة “سليوشنز” للاستحواذ على 89.5% من أسهم “جيزة سيستمز”، والتى تمتلك حصة غير مباشرة بها بواقع 44.7%.

قال كريم هلال، المدير الإقليمى لمجموعة “كوليرز إنترناشيونال”، إن أسعار الشركات المقيدة فى البورصة المصرية وصلت إلى حدود مغرية خلال الفترات الماضية، حتى من قبل انخفاض قيمة الجنيه.

وأضاف هلال أنه دائمًا ما تتجه أنظار المؤسسات الخارجية بالدخول في الأسواق الناشئة خلال فترات هدوء أسعارها ورخص الأصول، كمحاولات لاقتناص الفرص المغرية.

وأوضح هلال أن السوق شهدت مجموعة من الصفقات؛ أبزرها صفقة شركة دومتي الأخيرة، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية التى تتداول بها الشركات المغرية لا تعبر عن قيمها الحقيقية، وإنما نتجت عن أوضاع سوق متذبذبة.

وأشار إلى أن أسعار الأسهم المصرية انخفضت مؤخرًا بنحو 20% أو أكثر بضغط من تراجع قيمة العملة، بخلاف التراجعات السعرية التي تشهدها جراء وضع السوق، موضحًا أن هذا سيزيد صفقات الاستحواذ، الفترة المقبلة.