البورصة المصرية تفتتح تعاملات الخميس على صعود ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع )على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة طفيفة 0.09% عند مستوى 11463 نقطة حتى الساعة 10:30، كما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.1% عند 2034 نقطة، وكذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.15% إلى 2997 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود جماعى طفيف بين مؤشراتها، بعد حالة تأرجح بالمنتصف، بالتزامن مع صدور قرار خفض تكلفة خدمات التداول بنسبة 20%.

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى، وكذلك جلسة الاثنين على هبوط مماثل، بينما أغلقت جلسة الأحد أول الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات أقل من مليار جنيه على الأسهم.

البورصة المصرية: الرقابة المالية وافقت على خفض مقابل خدمات التداول بنسبة 20%

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع أمس الأربعاء، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20% .

وقالت الرقابة، فى بيان، إن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرصهاعلى تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرًا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي.

وتشمل المحفزات خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية- البورصة المصرية- شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي- صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.

وتوقّع محللون فنيون، فى وقت سابق، أن يمر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «EGX30» بحركة عرضية مائلة للهبوط، ربما تدفعه لإعادة اختبار منطقة الدعم 11200 نقطة على الأجل القصير.

قال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية،إن السوق تمر بمرحلة عرضية مائلة للهبوط المبالغ فيها، رغم إعلان الحكومة حزمة محفزات داعمة للسوق، فى رسالة لعدم كفايتها فى الوقت الحالى.

من جانبه قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى يتحرك على المدى القصير بين مستويات 11680 إلى 11400 نقطة.

ورجّح أبو اليزيد اختبار المؤشر مستويات الدعم 11400 نقطة مرة أخرى، قبل اختراق المقاومة الرئيسية 11680 نقطة، ثم استهداف 12000- 12200 نقطة.