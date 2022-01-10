البورصة المصرية تفتتح تعاملات الإثنين على أداء صاعد لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب حتى أول نصف ساعة من التداول.

وصعد المؤشر الرئيسي“EGX30” فى البورصة المصرية بنسبة 0.26% مسجلًا 12009 نقطة، حتى الساعة 10:30.

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.53% ليسجل 2319 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.47% إلى 3385 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وشرائى للعرب، وحجم تداولات بلغت 484 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية تتجه لاختراق 12500 نقطة الأسبوع الجارى

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وتوقع خبراء تحليل فنى أن تواصل البورصة خلال الأسبوع الحالى اتجاهها الصعودى الذى بدأت به عام 2022، مدعومة بسيولة مؤسسية حقيقية ومن مستثمرين طويلى الأجل.

وأكد الخبراء أن السوق تشهد تحركات إيجابية لحزمة من القطاعات تشمل المدفوعات الإلكترونية، والإسكان، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستواصل الأسبوع الحالى اتجاهها الصاعد الذى بدأت به العام الجارى مدعومة بسيولة حقيقية استقبلتها من المؤسسات، والمستثمرين طويلى الأجل.

وأشارت إلى أن ذلك سيدفع «الثلاثينى» صوب 12300 و12500 نقطة، مع تحركات إيجابية لحزمة من القطاعات، تضمنت الإسكان، والمدفوعات الإلكترونية، والبتروكيماويات.

وأكدت أن «EGX70» سيواصل الصعود التدريجى بدعم الأسهم صاحبة القيمة المدرجة عليه، وأبرزها أسمنت مصر- قنا، وغاز مصر، وموبكو، والمالية والصناعية.

وأوضحت أن العام الحالى سيشهد تحركات قوية لقطاع المدفوعات الإلكترونية فى ظل الطروحات المتوقعة بالقطاع لشركات ابتكار، وأمان، وما يؤكد ذلك الطرح الناجح لشركة «إى فاينانس» والذى جمع 6 مليارات جنيه.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن البورصة على موعد مع 12500 نقطة هذا الأسبوع فى حالة تخطيها مستوى المقاومة المهمة 12100 نقطة، والاستقرار أعلاه.

وتوقع أن تشهد السوق تحركات إيجابية مع نشاط حركة المؤسسات فى ظل إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وضخ سيولة مؤسسية جديدة بالسوق.