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البورصة المصرية تفتتح تداولات جلسة الإثنين على هبوط ملحوظ لمؤشراتها

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البورصة المصرية تفتتح التدوالات على هبوط ملحوظ

البورصة المصرية تفتتح تداولات جلسة الإثنين على هبوط ملحوظ لمؤشراتها
رجب عزالدين

رجب عزالدين

12:40 م, الأثنين, 13 مارس 23

افتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة الإثنين على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.65% عند 15833 نقطة، بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.2%، ليسجل 2929 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 1.19% عند 4295 نقطة حتى الساعة 11:00

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 473 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى أول ساعة.

رجب عزالدين

رجب عزالدين

12:40 م, الأثنين, 13 مارس 23