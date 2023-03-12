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البورصة المصرية تفتتح تداولات جلسة الأحد على هبوط ملحوظ لمؤشراتها

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البورصة المصرية تفتتح التعاملات على هبوط

البورصة المصرية تفتتح تداولات جلسة الأحد على هبوط ملحوظ لمؤشراتها
رجب عزالدين

رجب عزالدين

11:11 ص, الأحد, 12 مارس 23

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الأحد (بداية الأسبوع) على هبوط ملحوظ، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، حتى أول 45 دقيقة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.72% عند 16335 نقطة، بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.37%، ليسجل 3049 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.54% عند 4469 نقطة حتى الساعة 10:45.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 205 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون و العرب البيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى أول ساعة.

رجب عزالدين

رجب عزالدين

11:11 ص, الأحد, 12 مارس 23