البورصة المصرية تفتتح تداولات جلسة الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب حتى أول ساعة من التعاملات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.58% عند 16527 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.65%، ليسجل 3029 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.47% عند 4469 نقطة حتى الساعة 11:00

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 285 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون و العرب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى أول ساعة.