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البورصة المصرية تفتتح تداولات جلسة الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها

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البورصة المصرية تفتتح التعاملات على صعود جماعي

البورصة المصرية تفتتح تداولات جلسة الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها
رجب عزالدين

رجب عزالدين

11:19 ص, الأربعاء, 8 مارس 23

افتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب حتى أول ساعة من التعاملات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.58% عند 16527 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.65%، ليسجل 3029 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.47% عند 4469 نقطة حتى الساعة 11:00

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 285 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون و العرب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى أول ساعة.

رجب عزالدين

رجب عزالدين

11:19 ص, الأربعاء, 8 مارس 23