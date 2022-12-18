البورصة المصرية تفتتح تداولات جلسة الأحد على هبوط ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة الأحد على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.2% عند 14959 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.07%، ليسجل 2861 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.46% عند 4159 نقطة حتى الساعة 11:00

توقع خبراء تحليل فني أن تستجيب البورصة المصرية بقوة لموافقة صندوق النقد الدولي على منح البلاد تسهيلًا ائتمانيًّا بقيمة 3 مليارات دولار، إذ تستعدّ لملاقاة مستويات تصل إلى 19000 نقطة في الربع الأول من العام المقبل، متجاوزة القفزات التي حققتها عند قرار تعويم الجنيه في 2016.

وأوضحوا أن البورصة تتأهب لطروحات حكومية وخاصة جديدة، وعودة للمستثمرين الأجانب ما دام استقر سعر صرف الدولار.

خبراء: قرض النقد الدولى قد ينعش البورصة المصرية لمستويات تعويم 2016

البورصة المصرية

قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تنفيذ مطالب الصندوق بـ”التحول الدائم إلى سعر صرف مرن” سوف يقود البورصة إلى 18000 نقطة، وسيضمن عودة المستثمرين الأجانب للسوق.

وأعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، أن “التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حِدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددًا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيًّا”.

وأوضح محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن البورصة ستحقق استفادة عظيمة من الموافقة على القرض بفضل تدفقات العملة الأجنبية المتوقعة، والتي ستساعد في القضاء على السوق الموازية، واستئناف عمليات الاستيراد، وامتصاص الشلل التدريجي الذي شهدته بعض القطاعات.

ورجّح فتح الله أن تواصل البورصة الصعود نحو مستويات 18000 نقطة بالربع الأول، خاصة أن غالبية أسهم السوق لم تصل إلى الصعود الذي تستحقّه.

وتابع إن البورصة لديها فرص للوصول إلى مستويات لم تحققها من قبل بفضل الانتعاشة التي شهدتها مؤخرًا، والتي ظهرت بوضوح في اقتراب رأس المال السوقي من التريليون جنيه، وتجاوز التداولات اليومية مستويات 3.5 مليار.

وأوضح أن الحكومة لديها فرص قوية للوفاء بتعهداتها على صعيد الطروحات.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدنج” للاستثمارات المالية، إن الارتفاعات التي حققتها السوق مؤخرًا جاءت كردّ فعل لتوقعات موافقة الصندوق على القرض، والإعلان الرسمي للموافقة سيؤهلها لمواصلة الصعود صوب 19000 نقطة في الربع الأول من 2023.

وتوقّع أن تقود هذه الأنباء إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، خاصة مع قرارات إدراج بورسعيد، ودمياط لتداول الحاويات بالبورصة، متوقعًا أن تكون الشركتان باكورة الطروحات الحكومية، العام المقبل.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد قال، في تصريحات بمؤتمر “المال” مطلع الشهر الحالي، إن البورصة المصرية ستستقبل طروحات حكومية جديدة قبل مارس المقبل.