البورصة المصرية تفتتح تداولات الخميس على أداء مضطرب لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة الخميس (نهاية الاسبوع) على أداء مضطرب بين مؤشراتها ، بهبوط الرئيسى وصعود نظرائه حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.11% عند مستوى 10557 نقطة ختى الساعة 11.00

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.32% إلى 1995 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.1% إلى 2942 نقطة.

وأغلقات البورصة المصرية جلسة الأربعاء،على هبوط مائل لمؤشراتها، وانخفاض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 5.7 مليار جنيه تقريبا.

خبراء يتوقعون أداء البورصة المصرية بجلسة الخميس

البورصة المصرية

وقال محللون فنيون إن الحركة البيعية التى شهدتها أسهم «التجارى الدولي» و«فوري» -باعتبارهما أكبر الأوزان النسبية على المؤشر الرئيسي- دفعت السوق للهبوط جلسة الأربعاء.

قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن عمليات جنى الأرباح التى ظهرت على سهمى «التجارى الدولي» و»فورى للمدفوعات الإلكترونية» دفعت «EGX30» للهبوط بنحو %1.6 بجلسة الأربعاء.

وأوضح أن السوق كانت قد أظهرت إشارات سلبية منذ جلسة الثلاثاء الماضي، وخاصة عقب صعود المؤشر الرئيسى لمنطقة 10800 نقطة.

ولفت غريب إلى أن «EGX30» يتداول حاليًا قُرب منطقة الدعم 10500 نقطة، متوقعًا أن يحاول بجلسة الخميس التماسك عند تلك المستويات ومحاولة الصعود مجددًا.

وأوضح أن سهمى «التجارى الدولي» و«فوري» هما الأكبر من حيث الوزن النسبى على أداء المؤشر الرئيسي، مرجحًا أن تهيمن الحركة العرضية على أدائهما خلال الفترة المقبلة.

ورجح تحرك «التجارى الدولي» بين 57 إلى 61 جنيها، و«فوري» بين 30.50 إلى 35 جنيها على المدى القصير.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، قال غريب إنه يتحرك حاليًا قُرب دعم 1960 نقطة، مع إمكانية التماسك عند ذلك المستوى، موضحًا أنه إن حدث العكس فإن السوق لديها فرصة للتحرك نحو 1930 نقطة.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء ، على صعود متواضع مصطرب للمؤشر الرئيسى خلافًا لنظرائه من المؤشرات الأخرى التى صعدت بشكل محلوظ.

وكذلك أغلق تعاملات جلسة الاثنين على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط المؤشر الرئيسى EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

وشهدت جلسة الأحد (بداية الاسبوع) نفس الأداء المضطرب، بصعود مؤشرين بشكل قوي، وهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.03% عند 10867 نقطة.