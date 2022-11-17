البورصة المصرية تفتتح تداولات الخميس على صعود ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين حتى أول 20 دقيقة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.43% عند 12393 نقطة، وصعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.77%، ليسجل 2380 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.69% عند 3474 نقطة حتى الساعة 10:20

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على صعود طفيف متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وحجم تداولات 2.1 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود مماثل طفيف بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه.

كما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود ملحوظ بحجم تداولات 3 مليارات جنيه، كذلك أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي مماثل لمؤشراتها.

خبراء: البورصة المصرية تختبر مستوى 11800-11850 نقطة

البورصة المصرية

توقعت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية اختبار مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” منطقة المقاومة 11800-11850 نقطة، حتى مستويات 12100 خلال الاسبوع الجاري.

وقالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر مستوى المقاومة 11800 نقطة، كما أن كفة الاحتمالات ترجح المزيد من الصعود نحو صوب المقاومة الثانية 11970-12070 نقطة .

وأوصت “نعيم” بشراء سهم “مصر لإنتاج الأسمدة 114 جنيها، وحددت مستهدفاته عند 128 ثم 137 جنيها .

وقالت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود عند مستوى 11756 نقطة بدعم تحركات سهم “التجاري الدولي”.. ورجحت أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” عند 11850 نقطة ثم 12000 نقطة، ونصحت باستغلال أي ارتفاعات لبدء عمليات جني الأرباح .