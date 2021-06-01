البورصة المصرية تفتتح التعاملات على هبوط ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء، على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب حتى أول أربعين دقيقة تداول.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.62% عند 10244 نقطة حتى الساعة 10.40.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.35 % إلى 2247 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.28% إلى 3174 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الاثنين ، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

وتوقع خبراء فنيون فى وقت سابق، صعود البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالى، بدفع الأداء الإيجابي لقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات.

وقال الخبراء إن التراجعات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي جاءت نتيجة ضغوط المراجعات الأخيرة لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، على الأسهم القيادية، وأبرزها سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على الوزن النسبي الأعلى للمؤشر الرئيسي.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لتجاوز مستوى 10414 نقطة

وتوقع سمير عزمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، تماسكًا نسبيًا للسوق الأسبوع الحالي، لتتجاوز مستوى 10414 نقطة، ثم الاستقرار أعلاه لتتجه نحو 10630 نقطة، ثم 10900 نقطة.

ورجح عزمي عمليات شراء في قطاعات الإسكان، ومنها بالم هيلز التي تشهد أفضل أداء، كما توقع معاودة سهم مصر الجديدة، والسادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية “سوديك” الارتفاع.

كما توقع مشتريات قوية في قطاع الاتصالات، لافتًا إلى تسجيل سهم المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاستثمارات المالية أداءً قويًا، إذ ارتفع سهم الأخيرة بنسبة 6.87%.

في الوقت نفسه، أكد عزمي أن التوترات الجيوسياسية ما زالت تؤثر سلبًا على سلوك المستثمرين، وتثير المخاوف لديهم، لافتًا إلى أن تحركات السوق على المدى القصير ستنحصر في نطاق 10114 و10900 نقطة، مع حاجتها إلى ارتفاع التداولات لتصل ملياري جنيه يوميًا.

وأرجع عزمي تراجعات المؤشر الثلاثيني الأسبوع الماضي إلى الضغوط البيعية التي شهدها سهم البنك التجاري الدولي، نتيجة مراجعات مورجان ستانلي، الأخيرة التي خفضت الوزن النسبي للسهم.

من جانبها، قالت دعاء زيدان، رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع تحرك المؤشر الثلاثيني الأسبوع الحالي في نطاق 10100 و10500 نقطة.

ورجحت حركة إيجابية انتقائية لبعض الأسهم في قطاعات اللوجيستيات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبتروكيماويات، والسياحة، والصناعة.

ولفتت دعاء زيدان إلى أن النتائج القوية للشركات عن الربع الأول، والكوبونات المجانية ذات القيمة المرتفعة نسبيًا، ما زالت تدعم السوق بشكل إيجابي، مؤكدة في الوقت نفسه الحاجة لتداولات يومية بنحو ملياري جنيه.