البورصة المصرية تفتتح التعاملات على صعود ملحوظ.. والعرب يبادرون بالشراء

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول وسط اتجاه مبادر بالشراء من العرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11485 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.63% إلى 1872 نقطة،حتى الساعة 10.30

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر “Egx30” بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11434 نقطة،ينما صعد مؤشر ”egx70” بنسبة 2.22% إلى 1860 نقطة بنهاية جلسة الأحد.

البورصة المصرية..خبراء يتوقعون الأداء خلال الأسبوع

البورصة المصرية على موعد مع صعود جديد هذا الأسبوع

ورجح خبراء اتجاه البورصة المصرية هذا الأسبوع نحو 11800 نقطة، مدعومة بأداء التجاري الدولي وعدد من القطاعات.

ورأى الخبراء أن أبرز القطاعات التى ستقود صعود السوق هى الأسمدة، والإسكان، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية، والدفع الإلكترونى.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن السوق سيتجه نحو 11800 نقطة الأسبوع الحالى.

ورجع النمر اتجاه سهم البنك التجارى الدولى لاختبار منطقة 70 جنيهاً، وتجاوزها بما يحفز السوق للوصول نحو القيم المذكورة.

كما رأى أن هناك تحركات ايجابية متوقعة لقطاعات الإسكان، والأسمدة، وحليج الأقطان، والبنوك خاصة الصغيرة، والخدمات المالية غير المصرفية، ستدعم السوق للتحرك نحو الصعود.

ولفت إلى حزمة من الأسهم من المتوقع أن تؤدى بشكل جيد، وهى مدينة نصر للإسكان والتعمير نحو 3.60 جنيه، وإعمار مصر إلى 2.70 جنيه.

أبوقير للأسمدة نحو 19 جنيهاً، وموبكو إلى 52.5 جنيه، وهيرميس نحو 15.25 جنيه.

4 قطاعات تدعم صعود البورصة هذا الأسبوع

وقال محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدة قطاعات تدعم السوق فى تحركاته الأسبوع المقبل، هى الأغذية، والدفع الإلكترونى، والتكنولوجيا، وحليج الأقطان.

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحرك نحو 11800 نقطة، فيما يتحرك سهم التجارى الدولى صوب 71.5 و72 جنيهاً.