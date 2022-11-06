البورصة المصرية تفتتح التعاملات على أداء متباين وسط اتجاه بيعي للعرب

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب حتى أول 40 دقيقة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.41% عند 11216 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.06%، ليسجل 2214 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.01% عند 3226 نقطة حتى الساعة 10.40

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على أداء متباين لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات 999 مليون جنيه على الأسهم.

يتوقع خبراء البورصة أداء صاعدا للمؤشر الرئيسى “EGX30 ” الذى يستهدف مستويات 11400 نقطة، مدعوما بمواصلة الأجانب والمؤسسات المحلية الشراء، وسط نصائح بتجنب المضاربات السريعة، وإنشاء مراكز للشراء الهامشي، وإغلاق نظيرتها المفتوحة، والتركيز على الأسهم القوية ماليا، وصاحبة معدلات الربحية.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة للصعود خلال الأسبوع الحالي

البورصة المصرية

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق تستهدف مستويات 11450 نقطة هذا الأسبوع، بدعم الأداء الإيجابى المتوقع للأسهم القيادية، وأبرزها التجارى الدولي، والمصرية للاتصالات، وهيرميس.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفى هو الأفضل حاليا، بدعم استفادته من تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وأيضا مجال الصناعة.

وتوقعت عودة الأجانب للشراء بقوة مع بدء العام المقبل وبشكل خاص فى الأسهم القيادية، وأبرزها هيرميس، والبنك التجارى الدولي، و فورى لتكنولوجيا البنوك، و إى فاينانس، وأوصت المستثمرين بإغلاق مراكز الشراء الهامشي، وعدم فتح أى مراكز جديدة حتى التأكد من استقرار الحركة الصعودية للسوق.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تحقق السوق أداء إيجابيا الأسبوع الحالي، ليتحرك “EGX30” صوب 11400 نقطة، بدعم استمرار المؤسسات المحلية، والأجانب فى الشراء، والتحركات الصاعدة المتوقعة للأسهم القيادية.

وأضاف أن أفضل القطاعات أداءً حاليًا هى العقارات، والخدمات المالية، والبنوك، وبشكل خاص الأسهم القيادية. وأوصى المستثمرين بالبعد عن المتاجرة، والمضاربات السريعة، والاتجاه نحو الأسهم صاحبة العائد المرتفع والمؤشرات المالية القوية، وتفعيل مستويات وقف الخسائر.