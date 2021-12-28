البورصة المصرية تفتتح أول ساعة من جلسة الثلاثاء على صعود متذبذب

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود متذبذب لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب حتى أول ساعة من التداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.26% عند 11880 نقطة،حتى الساعة 11:00.

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.18% مسجلا 2181 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.14% ليسجل 3223 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وحجم تداولات مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

يتوقع خبراء تحليل فنى أن تودع البورصة العام الحالي باختراق مستويات 12000 نقطة، وسط تحركات إيجابية انتقائية لمجموعة من الأسهم القيادية.

محللون: البورصة المصرية مرشحة لحركة صعود خلال الأسبوع

البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى قد ينهى هذا الأسبوع -آخر تداولات العام الحالى – على مستويات 11900 نقطة، وسط تحركات إيجابية لمجموعة من الأسهم القيادية.

وأشار عبدالقادر إلى أن السوق ستبدأ جلسات الأسبوع على تماسك، ثم توفيق أوضاع وإغلاق مراكز، لتعاود الصعود مجددًا بدءًا من جلسة الأربعاء.

وقدر مستهدفات حزمة من الأسهم القيادية، ومنها المصرية للاتصالات بمستوى سعرى 17.30 جنيه، مقارنة مع 16.8 جنيه نهاية الأسبوع الماضى، و«السويدى إليكتريك» عند 10.40 جنيه، مقابل 9.80 جنيه نهاية الأسبوع الماضى، و«المجموعة المالية هيرميس» عند 15.80 جنيه، نظير 14.9 جنيه الخميس الماضى.

وأضاف أن سهم سيدى كرير للبتروكيماويات مرشح للحركة صوب 7.60 جنيه، مقارنة مع 7.1 جنيه الخميس الماضى، و«الشمس للإسكان» نحو 8.80 جنيه، نظير 8.3 جنيه، و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» إلى 7.30 جنيه، مقابل 7.1 جنيه نهاية الأسبوع الماضى.

وأشار «عبدالقادر»، إلى أن أى حركة تهدئة بالسوق تمثل فرصا شرائية جيدة، لافتًا إلى أن البورصة ستواصل تحركاتها الصاعدة حتى نهاية الربع الأول من 2022.

من جانبها، ترى عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن السوق تشهد قوى شرائية تجميعية ستتجه بها نحو مستويات 12000 نقطة بنهاية العام الحالى، وسط سيناريوهات إيجابية لتحركات الأسهم القيادية.

وأضافت أن المؤشر السبعينى ما زال يواجه ضغوط وقف أكواد المتعاملين على بعض شركاتـه، وتحركات سلبية لبعض أسهمه.

وتوقعت أن يساهم بدء الطرح العام لأسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم الأسبوع الحالى، فى دعم مؤشرات السيولة بالسوق.