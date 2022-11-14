البورصة المصرية تفتتح أول ساعة من التعاملات على أداء متباين لمؤشرتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.55% عند 12046 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.17%، ليسجل 2275 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.11% عند 3336 نقطة حتى الساعة 11:00

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفاعًا بنسبة 1.9% عند 11980.6 نقطة، وبنحو 2% للمؤشر السبعيني عند 2279.8 نقطة.

وهيمنت أسهم العقارات والاتصالات على 32% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسةم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري، بقيمة 388.6 مليون جنيه .

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختير حاليًا منطقة المقاومة 11800-11850 نقطة، ونها لمستويات أعلى حتى 12100 .

خبراء: البورصة المصرية تختبر مستوى 11800-11850 نقطة

البورصة المصرية

وقالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر مستوى المقاومة 11800 نقطة، كما أن كفة الاحتمالات ترجح المزيد من الصعود نحو صوب المقاومة الثانية 11970-12070 نقطة .

وأوصت “نعيم” بشراء سهم “مصر لانتاج الأسمدة 114 جنيه، وحددت مستهدفاتهُ عند 128 ثم 137 جنيه .

من جانبهُ قالت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود عند مستوى 11756 نقطة بدعم تحركات سهم “التجاري الدولي”.

ورجحت أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” عند 11850 نقطة ثم 12000 نقطة، ونصحت باستغلال أي ارتفاعات لبدء عمليات جني الأرباح .