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البورصة المصرية تفتتح أول ساعة في رمضان على هبوط ملحوظ

البورصة المصرية تستهل رمضان بهبوط جماعى لمؤشراتها
رجب عزالدين 11:02 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21 11:02 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

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افتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء (أول شهر رمضان) على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين وشرائى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.88% عند مستوى 10358 نقطة حتى الساعة 10.30

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.49% إلى 1960 نقطة، فى حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% إلى 2902 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة أمس الاثنين على صعود جماعى لمؤشرتها وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه.

كما أغلقت جلسة  الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 6.2 مليار جنيه تقريبا.

خبراء يتوقعون أداء البورصة المصرية فى رمضان

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البورصة المصرية

وتوقع محللون فنيون أن تهيمن الحركة العرضية على مؤشرات البورصة المصرية تزامنًا مع حلول شهر رمضان خلال النصف الثانى من الأسبوع الحالي.

ورجحوا أن تتحرك السوق خلال جلسات الأسبوع الأول نحو 10500 نقطة، ثم تهدأ عند ذلك المستوى خلال النصف الثانى منه، تزامنًا مع بدء شهر الصوم.

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وقدر محمد الأعصر مدير قسم التحليل الفنى فى شركة «ثاندر لتداول الأوراق المالية»، أن تهيمن الحركة العرضية على مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي.

ورجح أن تستهل السوق تعاملاتها بالجلسات الأولى من الأسبوع على صعود، ليصل المؤشر الرئيسى «EGX30» إلى مستويات 10500 نقطة، ثم يتراجع نحو مستوى 10100 نقطة.

كما توقع تحرك المؤشر السبعينى «EGX70ewi» عرضيًا بين1960 نقطة، ثم 1800 مع بدء شهر رمضان.

وعلى صعيد الأسهم، قال الأعصر إن سهم شركة «القلعة للاستثمارات المالية» سيتحرك بين 1.21 و1.10 جنيه، و«بالم هيلز» بين 1.65 و1.58، و«مدينة نصر» بين 3.95 و3.65.

من جانبه، قال محمد كمال مدير تعاملات المؤسسات المحلية فى شركة «رواد لتداول الأوراق المالية»، إن السوق تحركت بشكل إيجابى خلال جلسة الخميس الماضى على عكس جلساتها الأولى من الأسبوع ذاته.

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وأضاف أن السوق لديها فرصة لاستكمال حركتها التصحيحية نحو 10500 نقطة، خلال أول جلستين من الأسبوع، ثم يسود الهدوء حتى نهاية الأسبوع الحالى، خاصة أن تلك الجلسات ستكون الأولى خلال شهر رمضان.

وأوضح أنه عادة ما تتسم تداولات البورصة المصرية بالهدوء خلال شهر رمضان خاصة خلال الجلسات الأولى والأخيرة منه.

البورصة تعلن مواعيد جلسة التداول فى شهر رمضان

وحددت إدارة البورصة مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان بالنسبة للسوق الرئيسى وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لبيان مفصل منشور على الشاشة.

ومن المقرر أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة الرئيسية، وبورصة النيل من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

كما تقرر أن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

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كذلك تقرر أن تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

أما مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع فستكون من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

كذلك تقرر أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.

ويرتبط بذلك مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11.30 صباحاً.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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