افتتحت البورصة المصرية تعاملات أول جلسة فى رمضان على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.97% عند 11347 نقطة حتى الساعة 10:50

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.43%، ليسجل 1918 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.65% إلى 2912 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى (آخر جلسة قبل رمضان )،على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين وحجم تداولات بلغ 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لحركة صاعدة خلال الأسبوع الحالي

البورصة المصرية

ويتوقع محللون فنيون أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية تحركات صاعدة بشكل محدود خلال الأسبوع الحالي، تدفعها نحو مستويات 11400 نقطة، كمحاولة منها لتعويض جزء من الخسائر السابقة .

وقال الخبراء، إن السوق تنتظر مجموعة من المحفزات، على رأسها التنفيذ الفعلي لضخ استثمارات، من جانب المؤسسات المالية الخارجية في عدد من الأسهم القيادية، موضحين أن ذلك قد يدفعها على الأجل القريب نحو مستويات 11800 نقطة، فيما رجحوا أن تتسم جلسة الغد الأحد بالهدوء كونها أولى جلسات شهر رمضان .

وتوقع حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة “إنترناشيونال” لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تمكن من الاستقرار عدة جلسات أعلى منطقة الدعم 11200 نقطة .

ولفت إلى أن هذا التماسك يُعد مؤشرًا للتحرك بشكل صاعد خلال الأسبوع الحالي نحو مستويات 11400 نقطة، مرجحًا أن تتسم تحركات البورصة المصرية بالهدوء بشكل عام خلال شهر رمضان الحالي.

وقال “عيد”، إن السوق تنتظر حزمة من المحفزات، على رأسها البدء الفعلي من جانب المؤسسات المالية الخارجية بضخ سيولة جديدة في الأسهم القيادية، موضحًا أن هذا سيحفز السوق ويدفعها للتحرك نحو 11800 نقطة .

وأوصى المتعاملون بزيادة مراكزهم الشرائية عند مستويات الدعم الحالية للمؤشر الرئيسي بالأسهم القيادية، والبعد عن الدخول في أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، نظرًا لحركتها المتذبذبة حاليًا.

وقال إن تداول سهم “التجاري الدولي” قُرب 46 جنيهًا يُعد فرصة جيدة للشراء، مع توصية بدخول “مصر الجديدة” عند 5.80 و5.75 جنيه، وأيضًا “هيرميس” قُرب 17 جنيهًا.

وأضاف أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عكاظ لتداول الأوراق المالية”، إن السوق تمكنت بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي من التماسك وتقليل خسائرها الصباحية .

وأوضح إن هذا يُعطي إشارة من الناحية الفنية، لمحاولة التحرك صعودًا خلال الأسبوع الحالي نحو مستويات 11400 ثم 11800 نقطة .

ونصح “أبو اليزيد” المستثمرين بانتقاء الأسهم التي وصلت لمرحلة دعم قوية خلال الفترة الماضية، خاصة أن لديها فرصة للصعود مع حركة المؤشر .