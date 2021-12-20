البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على هبوط ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب حتى أول ساعة من التداول.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.97% عند 11453 نقطة،حتى الساعة 11:05

بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.99 % مسجلا 2106 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.16% ليسجل 3113 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وشرائي للمصريين، وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية تستعد لاختراق 11800 نقطة الأسبوع الحالي

البورصة المصرية

ويتوقع خبراء تحليل فنى اتجاه المؤشر الرئيسى إلى مستوى 11800 نقطة خلال الأسبوع الحالى، بدعم تحول المستثمرين نحو الأسهم القيادية، ودخول سيولة من صفقة استحواذ تحالف الدار على السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك».

ويرى الخبراء أن ما سيدعم موقف السوق الفترة المقبلة هو حسم الملفات التى أثرت بشدة عليه الفترة الماضية، وأبرزها الضرائب، إلى جانب هدوء حالة المضاربات التى سادت السوق الفترة الماضية.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد عملية تجميع حاليًا مع الأخبار الإيجابية التى شهدتها الفترة الماضية، وأبرزها طرح حصة %10 من شركة أبوقير للأسمدة حصلت عليها صناديق استثمار عربية وأجنبية، وتنفيذ صفقة استحواذ الدار الإماراتية على شركة سوديك بنحو 6 مليارات جنيه.

وتابع أن هناك اتجاهًا قويًا من المستثمرين نحو الأسهم القيادية، ما يُمثل أمرًا إيجابيًا ومحفزًا للسوق، خاصة عقب سيطرة الأسهم الصغيرة وحركة المضاربات لفترة طويلة.

ولفت «عبدالقادر» إلى أن هناك حزمة من الأسهم تتوقع لها «بايونيرز» أداءً قويًا الفترة المقبلة تشمل المجموعة المالية هيرميس، ومصر الجديدة، وإعمار مصر، والعربية للأسمنت، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، فيما أوصى المستثمرون بالأسهم صاحبة الربحية المرتفعة.

وقال محمد كمال، خبير أسواق المال، إنه من المتوقع اتجاه السوق صوب 11800 نقطة الأسبوع الحالى، عقب نجاحه فى تجاوز مستويات المقاومة 11500 نقطة، والاستقرار فوقها، والسيولة التى شهدتها السوق بدعم صفقة سوديك.

وأشار «كمال» إلى أن هناك مجموعة من القطاعات ستشهد أداءً جيدًا الفترة المقبلة، أبرزها العقارات والبنوك والبتروكيماويات والمواد الأساسية.