البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على هبوط والأجانب يتجهون للبيع

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الاسبوع)، على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها وسط إتجاه بيعى للأجانب، حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.23% عند 10882 نقطة،وذلك حتى الساعة 11:00

كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38 % إلى 2921 نقطة، كذلك هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31% مسجلًا 3890 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، رغم صفقة الحجم الكبير على أسهم شركة فوري وارتفاع إجمالى التداول على الأسهم إلى 3.5 مليار جنيه.

وشهدت جلسة أمس تنفيذ صفقة بيع من الحجم الكبير على أسهم شركة فورى للمدفوعات الاليكترونية بقيمة إجمالية قدرها 1.25 مليار جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المالية هيرميس –المستشار المالى للصفقة- إن هذه العملية جرت على أسهم مملوكة لعدد من من المساهمين فى فوري تعادل (4.3%) من إجمالى الأسهم .

وجرى البيع من خلال عملية طرح ثانوي فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية 80 مليون دولار، ما يعادل حوالى 1.25 مليار جنيه مصرى ،ولعبت هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك عن البائعين.

محللون : البورصة المصرية ستشهد انتعاشا للقطاع العقارى

البورصة المصرية

وتوقّع خبراء بسوق المال، فى وقت سابق، أن تشهد البورصة المصرية حالة ترقب لموجات من السيولة وضم شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى انتعاش القطاع العقارى في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن طرح «ملياري» جديد قريبًا.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن «العاصمة الإدارية» شركة ضخمة تتمتع بإيرادات كبيرة، وطرحها يمثل إضافة قوية لرأس المال السوقى للبورصة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون سعر طرح السهم ملائمًا لضمان نجاح الطرح، والإقبال عليه.

من جانبه أكد محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة، أن طرح العاصمة الإدارية فى البورصة خطوة مهمة للغاية تؤكد أن البورصة المصرية أصبحت فى دائرة الاهتمام، وأنها تتمتع بمستقبل واعد، وهو ما يؤكده حجم الطرح المتوقع.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تتجه صوب 11100 نقطة، الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن إعلان الرئيس السيسى طرح شركة العاصمة الإدارية سيدعم تحركات القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن القطاع العقارى حاليًّا هو أحد القطاعات الجاذبة لمشتريات المستثمرين العرب فى البورصة المصرية، وبالتبعية قطاع الإنشاءات.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات شهد، خلال الفترة الماضية، تحركات إيجابية، على صعيد الأسهم الصغيرة بالقطاع؛ ومنها الشمس للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان، والأسهم الكبيرة؛ ومنها مجموعة طلعت مصطفى، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.