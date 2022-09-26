البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ بدفع مشتريات مصرية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.1% عند 9904 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.44%، ليسجل 2240 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.13% مسجلًا 3175 نقطة حتى الساعة 11:00

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد ، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى العرب والأجانب، وحجم تداولات بلغت 725 مليون جنيه على الأسهم.

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البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تثبيت المركزى المصرى لأسعار الفائدة سيكون إيجابيا على السوق.

وأضاف أن الضغوط التى تتعرض لها الأسواق العالمية بسبب رفع الفائدة الأمريكية تمثل عامل ضغط قوى سيدفع المؤشرات لحركة عرضية مائلة للهبوط نحو 9720 نقطة، مع صعود انتقائى لحزمة من الأسهم منها الإسكندرية للزيوت المعدنية نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 4.12 جنيه الأسبوع الماضي.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن البورصة تشهد حركة تصحيحية على المدى القصير، مما يدفع السوق نحو تحركات عرضية مائلة للهبوط لمستويات تتراوح من 9600 إلى 9800 نقطة.

وأشارت إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على المستثمرين بسبب ضغط الأسواق العالمية على البورصة المصرية، مؤكدة أن إقبال المؤسسات المحلية على الشراء وتكوين مراكز جديدة لم يخفف حدة تلك المخاوف.