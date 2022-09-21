البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ بدفع مشتريات أجنبية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب، حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة0.18% عند 10028 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.4%، ليسجل 2206 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.28% مسجلًا 3149 نقطة حتى الساعة 11:00

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود مشابه فى إشارة إلى التعافى السريع من هبوط جلسة الأحد الحاد.

وتوقع خبراء تحليل فنى استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية، ليستهدف EGX30 الرئيسى مستوى 10200 نقطة، وذلك حال تأكيد اختراق حاجز الـ 10000 نقطة خلال تعاملات الأربعاء.

وقالوا إن احتمالية تعرض المؤشر للضغوط البيعة مجددا ما زالت قائمة، كلما اقترب من مستوى المقاومة العنيفة 10350 نقطة، مرجحين سعى EGX70 لاختراق 2200 نقطة، فى إطار الارتداد التصحيحى، ومنها لاستهداف 2300 ثم 2500 نقطة.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لاختراق مستوى 10200 نقطة

البورصة المصرية

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة واصلت أمس الارتدادة الصاعدة لتعويض جزء كبير من الخسائر التى تكبدتها مطلع الأسبوع الجاري.

ولفت إلى تعرض مؤشرات البورصة لعمليات تصحيح فى مستهل التعاملات، وتمكنها من امتصاصها واستعادة الصعود ما يعطى إشارة إيجابية للتحركات القادمة.

وأشار إلى ارتفاع متوسط التداولات أمس لتتخطى حاجز المليار جنيه لأول مرة منذ بداية الأسبوع، فضلا عن اتجاه المستثمرين الأجانب للشراء، ما يشير لمواصلة السوق للأداء الإيجابى على الأجل القريب.

وأوضح عطا أن EGX30، شهد أمس هبوطا تصحيحا فى بداية التعاملات قبل أن يتمكن من استيعابه والتأكيد على اختراق منطقة 9800 نقطة، ثم الصعود لمستوى المقاومة التالى 10000 والإغلاق أعلاه، لينهى التعاملات على صعود قوى بنحو 157 نقطة.

ولفت إلى أنه حال أكد المؤشر خلال تعاملات اليوم لاختراق مستوى 10000 نقطة، فمن المرجح أن يستهدف منطقة 10200، مشيرًا إلى أن مؤشر EGX70تعرض أيضا لهبوط تصحيحى تمكن من استيعابه أمس والإغلاق قرب مستوى المقاومة 2200 نقطة.

وتوقع أن يتمكن EGX70 من تجاوز المقاومة 2200 نقطة، ما قد يدفعه لاستهداف مستوى 2300 على الأجل القريب.

ونصح محمد رضوان، محلل فنى للأسواق العالمية شركة Tradepedia، المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم التى تتحرك ضمن اتجاهات صاعدة واستغلال أى تراجعات للشراء، وكذلك الاحتفاظ بالسيولة حيث أنه من المتوقع ظهور القوى البيعية مجددا مع الارتفاعات.

وقال إن مؤشر EGX30 لا يزال غير قادر على مواجهة منطقة المقاومة العنيفة حول مستوى 10350 نقطة والتى كلما اقترب منها تظهر حولها القوى البيعية لتضغط على السوق من جديد.