البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ بدفع مشتريات مصرية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.3% عند 10168 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.24%، ليسجل 219388 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.24% مسجلًا 3138 نقطة حتى الساعة 11:00.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب ، بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء فى سوق المال أن تواصل البورصة المصرية حركتها التصحيحية للجلسة الثالثة على التوالى، على أن تبدأ فى التماسك والارتداد صعودا ابتداءً من تعاملات الخميس، مرجحين تحرك المؤشر فى نطاق 10050 إلى 10280 نقطة

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لحركة تصحيحية خلال الجلسات القادمة

البورصة المصرية

وقالت عصمت ياسين، رئيس قسم تداولات الأفراد بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق تمر بحركة تصحيحية طبيعية وصحية عقب المكاسب التى حققتها بجلسة بداية الأسبوع، لافتة إلى أن الأمور مازالت إيجابية طالما استمر المؤشر الثلاثينى أعلى 10100 نقطة.

ولفتت إلى أن الحراك الذى يشهده الاقتصاد من تغيير لبعض أصحاب المراكز القيادية، واتفاق الحكومة على قرض صندوق النقد انعكس على حركة السوق، وخلق قوى شرائية قابلتها أخرى بيعية أسفرت عن التصحيح الحالي.

وأشارت إلى أن استقرار السوق أعلى مستويات 10100 بجلسة أمس يمهد للتحول صعودا فى تعاملات الخميس، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن التراجع أدنى 10100 نقطة سيدفع الحركة التصحيحية للاستمرار حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت أن قطاعى «الإسكان» و«البنوك» يشهدان حركة إيجابية حاليا.

من جانبها، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تواجه حركة تصحيحية وعملية جنى أرباح ينتظر أن تستمر حتى جلسة اليوم الأربعاء، ليتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10050 إلى 10280 نقطة.

ورأت أن السوق تشهد حركة إيجابية انتقائية على أسهم المضاربات فى المؤشر السبعيني، فضلا عن أسهم قطاعى «الإسكان»، و«الملابس الجاهزة».

وتوقعت تحول السوق إلى الصعود بجلسة الخميس، مع استمرار الحركة الانتقائية الإيجابية لأسهم وقطاعات معينة، لافتة إلى أن النظرة بشكل عام إيجابية بدعم عروض الاستحواذ الأخيرة على أكثر من شركة مقيدة.