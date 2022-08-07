البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ بدفع مشتريات مصرية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.79% عند 10122 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.57%، ليسجل 1941 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.4% مسجلًا 2875 نقطة حتى الساعة 11:00.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 579 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى الساعة 11:00.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى على صعود صاروخي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 2.4 مليار جنيه على الأسهم.

وارتفعت وتيرة التحرك البيعي للمتعاملين الأجانب في البورصة المصرية لتصل إلى 12.6 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي .

البورصة المصرية: 12.6 مليار جنيه حجم مبيعات الأجانب منذ يناير 2022

البورصة المصرية

ووفقًا لبيانات البورصة، فقد هيمن المتعاملون المصريون على حوالي 72.7% قيمة التداول للأسهم المقيدة، منذ أول العام، بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب حوالي 18.5%، والعرب حوالي 8.7%.

في حين سجل المتعاملون العرب في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عمليات شراء بقيمة 1.7 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات أيضًا .

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي فقط، قفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 7.2% ليصل إلى 10043 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.4% إلى 1911 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 4.7% مسجلا 2835 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 35 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 5.6% إلى 663 مليار جنيه.