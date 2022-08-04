البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ بدفع مشتريات عربية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الاسبوع )على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.84% عند 9619 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.01%، ليسجل 1887 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.06% مسجلًا 2777 نقطة حتى الساعة 11:00

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 622 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى الساعة الحادية عشر.

حركة البورصة المصرية من جلسات الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، بحجم تداولات 763 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب بحجم تداولات بلغ 997 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم، فى حين أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 649 مليون جنيه على الأسهم.

وقالت‭ ‬دعاء‭ ‬زيدان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬تايكون‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬ستصل‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬9600‭ ‬نقطة،‭ ‬بدعم‭ ‬حركة‭ ‬شرائية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الحكومية،‭ ‬وأبرزها (‬البريد‭ ‬–‭ ‬التأمينات)‭ ‬والتى‭ ‬انعكست‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬التداولات‭.

‭ ‬من جانبها أكدت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬رئيس‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬أسطول‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬صعودية‭ ‬نحو‭ ‬9300‭ ‬نقطة،‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تخطيها‭ ‬والثبات‭ ‬أعلاها‭ ‬ستتجه‭ ‬صوب‭ ‬9500‭ ‬نقطة،‭ ‬بجانب‭ ‬نظرة‭ ‬إيجابية‭ ‬لسهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬يتوقع‭ ‬معها‭ ‬اتجاهه‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬جنيها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المحلية‭ ‬كانت‭ ‬الداعم‭ ‬الأقوى‭ ‬لحركة‭ ‬السوق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تركيزها‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الأسهم‭ ‬الحكومية‭ ‬أيضا‭ ‬فى‭ ‬قطاعات‭ ‬الأسمدة،‭ ‬والبتروكيماويات،‭ ‬مما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬بالإيجاب‭ ‬‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬